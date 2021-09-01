Отруєння в літаку: збірну України підкосив несвіжий сендвіч

Тарас Степаненко отруївся під час перельоту / Фото: Instagram, Facebook

Новий головний тренер Олександр Петраков не включив досвідченого півзахисника в заявку на матч. Казахстан – Україна онлайн є на нашому сайті.

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Однак це виявилося не видінням нового коуча в побудові команди, а звичайним форс-мажором. Додамо, що також поза заявкою опинився Олександр Зубков.

Як повідомив прес-аташе збірної України Олександр Гливинський, Степаненко отруївся сендвічами в польоті. У нього піднялася температура, тому було вирішено приберегти футболіста.

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Будемо сподіватися, що Степаненко відновиться до матчу проти Франції, який пройде 4 вересня в Києві на "Олімпійському".

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