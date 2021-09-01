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Отравление в самолете: сборную Украины подкосил несвежий сэндвич

Александр Трикиша
1 сентября, 17:32
Стали известны подробности отсутствия полузащитника сборной Украины Тараса Степаненко в заявке на матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана

Тарас Степаненко отравился во время перелета / Фото: Instagram, Facebook

Новый главный тренер Александр Петраков не включил опытного полузащитника в заявку на матч. Казахстан – Украина онлайн есть на нашем сайте.

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Однако это оказалось не видением нового коуча в построении команды, а обычным форс-мажором. Добавим, что также вне заявки оказался Александр Зубков.

Как сообщил пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский, Степаненко отравился сэндвичами в полете. У него поднялась температура, поэтому было решено приберечь футболиста.

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Будем надеяться, что Степаненко восстановится к матчу против Франции, который пройдет 4 сентября в Киеве на "Олимпийском".

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