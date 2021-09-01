Казахстан – Украина: во сколько и где смотреть матч 1 сентября

Команды встретятся в Нур-Султане в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Начало поединка в 17:00 по киевскому времени

Матч с Казахстаном будет боевым / Фото: REUTERS

Сегодня для сборной Украины ключевой матч в отборе на ЧМ-2022. Наша команда в гостях играет с Казахстаном. Очки терять категорически нельзя.

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Поединок пройдет в столице Нур-Султане на искусственном газоне "Астана Арены". Начало в 17:00 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Казахстан – Украина

Отборочный поединок к мундиаля можно будет посмотреть на разных платформах.

Прямая трансляция пройдет на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

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В интернете игру покажут на платформе Oll.tv.

Наш сайт проведет мультимедийный онлайн матча Казахстан – Украина.

Вспоминая Киев

Весной на "Олимпийском" состоялся первый матч между этими командами в квалификации ЧМ-2022. Сборная Украины считалась явным фаворитом встречи, но потеряла очки – 1:1.

Кто фаворит

На победу Украины установлен коэффициент 1.45, на ничью – 4.20, на победу Казахстана – 7.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш украинцев – 65%, ничья – 22%, выигрыш казахстанцев – 13%.