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Відірве голову: Джошуа дали пораду, як перемогти Усика

Олег Люлька
19 жовтня, 11:33
Лоуренс Околі вважає, що для його друга Ентоні Джошуа немає кращого рецепта для перемоги над Олександром Усиком, ніж використання тактики Тайсона Ф'юрі

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі Лоуренс Околі через медіа розповів своєму другові Ентоні Джошуа, як здолати Олександра Усика в реванші.

На думку непереможного Околі, який нині володіє колишнім поясом Усика в крузервейті, а раніше працював у бургерній, Джошуа слід скопіювати агресивну тактику Ф'юрі в недавньому поєдинку з Вайлдером.

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"Вайлдер – винятковий панчер. Але Ф'юрі вирішив: "Якщо я важу 125,5 кг, то потрібно дати знати про це моєму суперникові". Тайсон відкинув Деонтея назад, пережив важкі раунди, а потім завалив його. Я вірю, що Джошуа може зробити схоже в реванші з Усиком", – заявив Околі в коментарі Daily Mail.

Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Усик – неймовірно талановитий боксер. Ентоні занадто понадіявся на свої здібності, намагаючись його перебоксувати".

Обличчя Усика після бою з Джошуа / Фото: REUTERS

"Треба пам'ятати, що це контактний вид спорту, в рингу потрібно вступати в контакт".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Я спілкувався з Ентоні після його поразки. Мені подобається, що він не вішає носа. Я його фанат і впевнений, він дасть шанувальникам те, що від нього хочуть. Він вийде в ринг і відірве супернику голову", – підсумував Лоуренс Околі.

Нагадаємо, реванш Олександра і Ентоні має відбутися до 25 квітня 2022 року. Уже відомо, що гонорари Усика і Джошуа будуть розділені 50 на 50.

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