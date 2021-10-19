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Оторвет голову: Джошуа дали совет, как победить Усика

Олег Люлька
19 октября, 11:33
Лоуренс Околи считает, что для его друга Энтони Джошуа нет лучшего рецепта для победы над Александром Усиком, чем использование тактики Тайсона Фьюри

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Лоуренс Околи через медиа рассказал своему другу Энтони Джошуа, как одолеть Александра Усика в реванше.

По мнению непобедимого Околи, который сейчас владеет бывшим поясом Усика в крузервейте, а ранее работал в бургерной, Джошуа следует скопировать агрессивную тактику Фьюри в недавнем поединке с Уайлдером.

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"Уайлдер – исключительный панчер. Но Фьюри решил: "Если я вешу 125,5 кг, то нужно дать знать об этом моему сопернику". Тайсон отбросил Деонтея назад, пережил тяжелые раунды, а затем завалил его. Я верю, что Джошуа может сделать похожее в реванше с Усиком", – заявил Околи в комментарии Daily Mail.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Усик – невероятно талантливый боксер. Энтони слишком понадеялся на свои способности, пытаясь его перебоксировать".

Лицо Усика после боя с Джошуа / Фото: REUTERS

"Надо помнить, что это контактный вид спорта, в ринге нужно вступать в контакт".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Я общался с Энтони после его поражения. Мне нравится, что он держит голову высоку. Я его фанат и уверен, он даст поклонникам то, что от него хотят. Он выйдет в ринг и оторвет сопернику голову", – подытожил Лоуренс Околи.

Напомним, реванш Александра и Энтони должен состояться до 25 апреля 2022 года. Уже известно, что гонорары Усика и Джошуа будут разделены 50 на 50.

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