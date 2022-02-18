Від Валієвої зреклися: бос світового спорту розкритикував Росію

Сльози Валієвої байдужі для її оточення / Фото: Колаж: Сьогодні

Заваливши довільну програму, Каміла Валієва залишилася за бортом призерок жіночого одиночного фігурного катання – стала лише четвертою.

Після виступу Валієвої ставлення до неї оточення з команди РОК було немовби до відпрацьованого матеріалу – це помітив і голова Міжнародного олімпійського комітету німець Томас Бах, розкритикувавши поведінку делегації країни агресора.

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"Після виступу Валієвої я бачив, як супроводжуючі зустрічали її з холодом. У мене навіть мурашки пішли по шкірі, холодно було на це дивитися. Замість того, щоб її підбадьорити, її зустріли атмосферою холоду. Якщо подивитися на те, як люди в її оточенні виявляли себе в жестах, то це були жести зречення, неприйняття. Думав про це весь вечір. Невже можна бути таким холодним до свого спортсмена? – заявив Томас Бах на сьогоднішній пресконференції у Пекіні.

"Немає впевненості, що найближче оточення Каміли заслуговує на довіру – і у зв'язку з минулими подіями, і у зв'язку з майбутніми", – додав Бах.

Каміла Валієва / Фото: Getty Images

Каміла Валієва залишилася без медалі / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд допустив Валієву до особистих змагань у Пекіні, незважаючи на її позитивний допінг-тест. Вона погоріла на триметазидині.

Утім, РОК ще можуть позбавити золота, раніше за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.

При цьому Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

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А її оточенню – в'язниця за "законом Родченкова".