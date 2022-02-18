17 лютого 19:45
Барселона 1
Наполі 1
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Від Валієвої зреклися: бос світового спорту розкритикував Росію

Андрій Трофімов
18 лютого, 09:14
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розкритикував оточення 15-річної допінг-грішниці Каміли Валієвої після її провалу в довільній програмі Ігор-2022

Сльози Валієвої байдужі для її оточення / Фото: Колаж: Сьогодні

Заваливши довільну програму, Каміла Валієва залишилася за бортом призерок жіночого одиночного фігурного катання – стала лише четвертою.

Після виступу Валієвої ставлення до неї оточення з команди РОК було немовби до відпрацьованого матеріалу – це помітив і голова Міжнародного олімпійського комітету німець Томас Бах, розкритикувавши поведінку делегації країни агресора.

Реклама

"Після виступу Валієвої я бачив, як супроводжуючі зустрічали її з холодом. У мене навіть мурашки пішли по шкірі, холодно було на це дивитися. Замість того, щоб її підбадьорити, її зустріли атмосферою холоду. Якщо подивитися на те, як люди в її оточенні виявляли себе в жестах, то це були жести зречення, неприйняття. Думав про це весь вечір. Невже можна бути таким холодним до свого спортсмена? – заявив Томас Бах на сьогоднішній пресконференції у Пекіні.

"Немає впевненості, що найближче оточення Каміли заслуговує на довіру – і у зв'язку з минулими подіями, і у зв'язку з майбутніми", – додав Бах.

Каміла Валієва / Фото: Getty Images

Каміла Валієва залишилася без медалі / Фото: REUTERS

Реклама

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд допустив Валієву до особистих змагань у Пекіні, незважаючи на її позитивний допінг-тест. Вона погоріла на триметазидині.

Утім, РОК ще можуть позбавити золота, раніше за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.

При цьому Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

Реклама

А її оточенню – в'язниця за "законом Родченкова".