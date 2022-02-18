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От Валиевой отреклись: босс мирового спорта отутюжил Россию

Андрей Трофимов
18 февраля, 09:14
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал окружение 15-летней допинг-грешницы Камилы Валиевой после ее провала в произвольной программе Игр-2022

Слезы Валиевой не трогают ее окружение / Фото: Коллаж: Сегодня

Завалив произвольную программу, Камила Валиева осталась за бортом призеров женского одиночного фигурного катания – стала лишь четвертой.

После выступления отношение к ней окружения из команды РОК было словно к отработанному материалу – это подметил и глава Международного олимпийского комитета немец Томас Бах, раскритиковав поведение делегации страны агрессора.

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"После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали ее с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить ее, ее встретили атмосферой холода. Если посмотреть на то, как люди в ее окружении проявляли себя в жестах, это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?" – заявил Томас Бах на сегодняшней пресс-конференции в Пекине.

"Нет уверенности, что ближайшее окружение Камилы заслуживает доверия – и в связи с прошлыми событиями, и в связи с будущими", – добавил Бах.

Камила Валиева / Фото: Getty Images

Камила Валиева осталась без медали / Фото: REUTERS

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Напомним, Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву к личным соревнованиям в Пекине, несмотря на ее положительный допинг-тест. Она погорела на триметазидине.

Тем не менее РОК еще могут лишить золота, ранее с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.

При этом Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

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А ее окружению – тюрьма по "закону Родченкова".