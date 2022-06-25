"Визволителі" показали, як хліб виглядає. Дружина Усика викрила цинізм окупантів

Люди стоять на спеці у черзі за хлібом у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Чотири місяці триває жахлива війна, яку розв'язала путінська Росія. Загарбники зруйнували мирне життя мільйонів людей, позбавивши їх найнеобхіднішого.

Серед міст України, які найбільше постраждали, опинився Маріуполь. Рашисти "денацифікували" мешканців міста, залишивши їх без даху над головою. А тепер, як величезне благо роздають на спеці хліб із військових вантажівок.

Реклама

Цинізм російських фашистів викрила дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина. У Instagram вона розмістила фото, на якому маріупольці стоять у черзі за буханкою хліба.

"Дякую "визволителя" за те, що показали, як виглядає хліб. А то ми всі ці роки їли каміння з маслом. Та яким маслом, землею намазували", – написала Катерина.

Що ще постить у соцмережах Катерина Усик