"Освободители" показали, как хлеб выглядит. Жена Усика разоблачила цинизм оккупантов

Люди стоят на жаре в очереди за хлебом в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня
Четыре месяца продолжается ужасная война, которую развязала путинская Россия. Захватчики разрушили мирную жизнь миллионов людей, лишив их самого необходимого.
В числе самых пострадавших городов Украины оказался Мариуполь. Рашисты "денацифицировали" жителей города, оставив их без крова над головой. А теперь, как огромное благо раздают на жаре хлеб из военных грузовиков.
Цинизм российских фашистов разоблачила супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина. В Instagram она разместила фото, на котором мариупольцы стоят в очереди за буханкой хлеба.
"Спасибо "освободителя" за то, что показали, как выглядит хлеб.
А то мы все эти годы ели камни с маслом. Да каким маслом, землей намазывали", – написала Екатерина.
Что еще постит в соцсетях Екатерина Усик
- Девушка показала в Instagram фотографию Путина с пробитой головой.
- Екатерина объяснила, почему Александр не мог назвать, "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.
- А еще Екатерина Усик гневно высказалась об украинских беженках, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.