Залишиться просто депутатом: Беленюк – про завершення кар'єри після Олімпіади-2020

Борець греко-римського стилю, срібний призер Олімпійських ігор – 2016 Жан Беленюк припускає, що після Токіо більше не виступатиме на килимі

Жан Беленюк на зборах напередодні Олімпіади-2020 / Фото: Instagram

Український борець греко-римського стилю і депутат ВР Жан Беленюк розповів про свою подальшу спортивну кар'єру напередодні Олімпіади-2020 в Токіо. Ігри в столиці Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Україну на літній Олімпіаді представлять 158 олімпійців.

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"Це дуже важливі змагання для кожного українського спортсмена. З минулих Ігор пройшло не 4 роки, а вже 5. Ми вже дуже скучили. Сподіваємося, що Олімпіада відбудеться. Дай бог, щоб українська збірна добре проявила себе. Це важлива точка в кар'єрі кожного спортсмена. Після Олімпіади якась частина спортсменів завершить свої професійні виступи. Можливо, і я теж. Подивимося", – сказав Беленюк tribuna.com

Раніше ми писали, що український боксер не поїде на Олімпіаду-2020 через допінг. Бронзовий призер чемпіонату Європи Євген Барабанов отримав позитивний тест на допінг і відсторонений від змагань на два роки.

Ми також повідомляли, що росіян погано годували в Японії напередодні Олімпіади і вони возять із собою ковбасу.