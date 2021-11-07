Залишилось вписати ім'я! Шевченко сподобався оригінальний натяк Дженоа

Шевченку сподобався твіт Дженоа

Схоже, лічені години залишаються до того моменту, як Андрій Шевченко офіційно стане головним тренером італійського клубу Дженоа. Шева вирушає на дно Італії! Реакція України.

Сьогодні у клубному Twitter Дженоа з'явився оригінальний пост – прапор України. Залишилося лише поряд вписати ім'я.

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Тим більше, що сам Шевченко зробив ретвіт цієї новини, додавши кольори клубу.

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Раніше ми розповідали, чому Андрій Шевченко вибрав Дженоа. У нього там борг.

Шевченко в Дженоа: ваша думка Круто! Буду вболівати за Дженоа Варто було почекати запрошення топ-клуба Набереться досвіду і через рік очолить Динамо Верніть Шеву у збірну

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З чуток, 45-річний український тренер підпише контракт до 2023 року і зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів команду до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.