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Осталось вписать имя! Шевченко понравился оригинальный намек Дженоа

Любомир Луканюк
7 ноября, 15:06
Итальянский клуб в Twitter опубликовал флаг Украины, тем самым дав понять, что контракт с Андреем Шевченко уже согласован

Шевченко понравится твит Дженоа

Похоже, считаные часы остаются до того момента, как Андрей Шевченко официально станет главным тренером итальянского клуба Дженоа. Шева отправляется на дно Италии! Реакция Украины.

Сегодня в клубном Twitter Дженоа появился оригинальный пост – флаг Украины. Осталось лишь рядом вписать имя.

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Андрей Шевченко сделал ретвит этой новости, добавив цвета клуба.

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Ранее мы рассказывали, почему Андрей Шевченко выбрал Дженоа. У него там должок.

Шевченко в Дженоа: ваше мнение

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По слухам, 45-летний украинский тренер подпишет контракт до 2023 года и будет зарабатывать 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Отметим, что в послужном списке Шевченко-тренера только работа в сборной Украины. За пять лет во главе национальной команды Шева вывел команду в элиту Лиги наций и довел до четвертьфинала Евро-2020.