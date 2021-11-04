3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Визначилися чотири учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
4 листопада, 07:52
Баварія, Ювентус, Ліверпуль та Аякс показали стовідсотковий результат у перших чотирьох турах ЛЧ

Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Завершився четвертий тур Ліги чемпіонів. На жаль, він не приніс радості українським уболівальникам. Динамо та Шахтар програли свої матчі.

Шанси наших команд на євровесну – суто математичні, а ось чотири клуби вже пробилися до плей-оф Ліги чемпіонів.

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У 1/8 фіналу зіграють: Баварія, Ювентус, Ліверпуль та Аякс.

Ці команди ще не втрачали очків у нинішній Лізі чемпіонів.

Голосування: виберіть найкращий гол четвертого туру ЛЧ!

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