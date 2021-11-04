3 ноября 22:00
Манчестер Сити 4
Брюгге 1
3 ноября 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Атлетико 0
3 ноября 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 ноября 22:00
Боруссия Д 1
Аякс 3
3 ноября 22:00
Шериф 1
Интер 3
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
4 ноября 19:45
Заря --
ЦСКА София --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Определились четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
4 ноября, 07:52
Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс показали стопроцентный результат в первых четырех турах ЛЧ

Футболисты Аякса празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Завершился четвертый тур Лиги чемпионов. Увы, он не принес радости украинским болельщикам. Динамо и Шахтер проиграли свои матчи.

Шансы наших команд на евровесну – чисто математические, а вот четыре клуба уже пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

Реклама

В 1/8 финала сыграют: Бавария, Ювентус, Ливерпуль и Аякс.

Эти команды еще не теряли очки в нынешней Лиге чемпионов.

Голосование: выберите лучший гол четвертого тура ЛЧ!

Реклама

Ранее один из лучших футболистов в истории Украины рассказал, почему смотрел матч Аталанта – МЮ вместо поединка в Киеве.

Блохин ждал гол Малиновского