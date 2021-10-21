Небезпечно! Котирування на бій Ломаченко – Коммі

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Букмекери оприлюднили котирування на наступний поєдинок Василя Ломаченко, який вперше за час виступів на профі-рингу поб'ється з суперником із Африки – ганцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

Бій відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".

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На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15, на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів бою така:

виграш Ломаченка – 80%

виграш Коммі -17%

нічия – 3%

Річард Коммі / Фото: Getty Images

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Отже, на думку аналітиків, у Ломаченка не має виникнути особливих проблем із Коммі. Однак насправді котирування букмекерів не надто відрізняються від тих, що були перед боєм Ломаченко – Лопес.

Тоді Василю давали 73% на перемогу, Лопесу – 23%, але все завершилося сенсаційною поразкою українця.

У будь-якому разі шанси Коммі аналітики оцінюють вище, ніж Масайосі Накатані, якого Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді у червні. Японцеві перед тим боєм давали всього 12 відсотків на успіх.

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Ломаченко нокаутував Накатані в дев'ятому раунді / Фото: Getty Images

Ломаченку – 33 роки, Коммі – 34. Обидва програвали Лопесу. Українець – одноголосним рішенням суддів, ганець – нокаутом.

Але при цьому в активі Коммі – 30 перемог (27 нокаутом). У лютому 2021-го Річард завалив домініканця Марінеса .

Цікаво, що Теофімо Лопес вже попередив Ломаченка, що Коммі може його упіймати.