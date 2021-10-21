Опасно! Котировки на бой Ломаченко – Комми

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Букмекеры обнародовали котировки на следующий поединок Василия Ломаченко, который впервые за время выступлений на профи-ринге подерется с соперником из Африки – ганцем Ричардом Комми по прозвищу Терминатор.

Бой пройдет 11 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

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На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми -17%

ничья – 3%

Ричард Комми / Фото: Getty Images

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Таким образом, по мнению аналитиков, у Ломаченко не должно возникнуть особых проблем с Комми. Однако на самом деле расклады букмекеров не сильно отличаются от тех, что были перед боем Ломаченко – Лопес.

Тогда Василию давали 73% на победу, Лопесу – 23%, но все завершилось сенсационным поражением украинца.

В любом случае шансы Комми аналитики оценивают выше, чем Масаеси Накатани, которого Ломаченко нокаутировал в девятом раунде в июне. Японцу перед тем боем давали всего 12 процентов на успех.

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Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде / Фото: Getty Images

Ломаченко – 33 года, Комми – 34. Оба проигрывали Лопесу. Украинец – единогласным решением судей, ганец – нокаутом.

Но при этом в активе Комми – 30 побед (27 нокаутом). В феврале 2021-го Ричард завалил доминиканца Маринеса.

Интересно, что Теофимо Лопес уже предупредил Ломаченко, что Комми может его поймать.