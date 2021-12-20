Воно коштує майже 12 тисяч доларів! Баюл показала новорічну сукню

Оксана Баюл та її сукня / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарна фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл розпочала підготовку до Нового року. Раніше Баюл наїхала на російських журналістів.

В Instagram Оксана показала, яке плаття собі купила. Акцентувавши увагу на його ціні – 11 775 доларів!

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"2022 рік Водяного тигра обіцяє позитивні зміни. Ваш бізнес буде стабільним, а фінанси будуть плавно текти протягом усього року... Моя сукня на Новий рік готова", – підписала відео Баюл.

Раніше ми писали, що спортсменка розгромила ідею провести Олімпіаду в Україні: Хто працюватиме? Усі тренери в Росії.

Дивіться, як Оксана Баюл виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері:

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Нагадаємо, що раніше Оксана вшанувала пам'ять жертв теракту 11 вересня, убравшись у шарф у кольорах американського прапора.