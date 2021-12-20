Оно стоит почти 12 тысяч долларов! Баюл показала новогоднее платье

Оксана Баюл и ее платье / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарная фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл начала подготовку к Новому году. Ранее Баюл наехала на российских журналистов.

В Instagram Оксана показала, какое платье себе купила. Акцентировав внимание на его цене – 11 775 долларов!

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"2022 год Водяного тигра сулит позитивные изменения. Ваш бизнес будет стабильным, а финансы будут плавно течь в течение всего года… Мое платье на Новый год готово", – подписала видео Баюл.

Ранее мы писали, что спортсменка разгромила идею провести Олимпиаду в Украине: Кто будет работать? Все тренеры в России.

Смотрите, как Оксана Баюл выиграла золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере:

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Напомним, что ранее Оксана почтила память жертв теракта 11 сентября, нарядившись в шарф в цветах американского флага.