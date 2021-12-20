21 декабря 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 декабря 22:30 Онлайн
Севилья --
Барселона --
22 декабря 22:30
Атлетик --
Реал --
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Оно стоит почти 12 тысяч долларов! Баюл показала новогоднее платье

Андрей Трофимов
20 декабря, 10:19
Победительница Олимпиады 1994 года показала, в каком платье будет встречать год Водяного тигра. Его цена впечатляет

Оксана Баюл и ее платье / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарная фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл начала подготовку к Новому году. Ранее Баюл наехала на российских журналистов.

В Instagram Оксана показала, какое платье себе купила. Акцентировав внимание на его цене – 11 775 долларов!

Реклама

"2022 год Водяного тигра сулит позитивные изменения. Ваш бизнес будет стабильным, а финансы будут плавно течь в течение всего года… Мое платье на Новый год готово", – подписала видео Баюл.

Ранее мы писали, что спортсменка разгромила идею провести Олимпиаду в Украине: Кто будет работать? Все тренеры в России.

Смотрите, как Оксана Баюл выиграла золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере:

Реклама

Напомним, что ранее Оксана почтила память жертв теракта 11 сентября, нарядившись в шарф в цветах американского флага.