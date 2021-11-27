Вони приносять до перемог і забирають від поразок: Усик назвав найважливіше у боксі

Олександр Усик танцює гопак після перемоги над Джошуа / Фото: REUTERS

Український боксер Олександр Усик пояснив, чому не варто виявляти агресію спортсменам. А також дав добру пораду боксерам-початківцям.

"Найголовніше в боксі – це ноги. Ноги приносять до перемог і забирають від поразок. Треба рухатися. Не можна стояти на одному місці. І після кожної своєї дії, коли ви б'єте, обов'язково робити захист: йти убік і розривати дистанцію", – порадив Усик.

Нагадаємо, що найближчий бій Олександр Усик має провести з Ентоні Джошуа. На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід. Термін проведення поєдинку весна наступного року.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що Усик замахнувся на чемпіонство у новій вазі. Український боксер не відкидає, що посперечається за чемпіонський титул в експериментальній ваговій категорії – "бриджервейті".