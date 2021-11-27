27 листопада 14:00
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Десна --
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Ворскла --
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Чорноморець --
4 грудня 00:00
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Маріуполь --
4 грудня 00:00
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Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Аякс --
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Реал --
Інтер --
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Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Челсі --
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Динамо --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Вони приносять до перемог і забирають від поразок: Усик назвав найважливіше у боксі

Любомир Луканюк
27 листопада, 15:32
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF розповів завдяки чому можна досягти високих результатів у боксі

Олександр Усик танцює гопак після перемоги над Джошуа / Фото: REUTERS

Український боксер Олександр Усик пояснив, чому не варто виявляти агресію спортсменам. А також дав добру пораду боксерам-початківцям.

"Найголовніше в боксі – це ноги. Ноги приносять до перемог і забирають від поразок. Треба рухатися. Не можна стояти на одному місці. І після кожної своєї дії, коли ви б'єте, обов'язково робити захист: йти убік і розривати дистанцію", – порадив Усик.

Нагадаємо, що найближчий бій Олександр Усик має провести з Ентоні Джошуа. На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід. Термін проведення поєдинку весна наступного року.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли, що Усик замахнувся на чемпіонство у новій вазі. Український боксер не відкидає, що посперечається за чемпіонський титул в експериментальній ваговій категорії – "бриджервейті".