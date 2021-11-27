27 ноября 82’
Минай 0
Динамо 1
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Они приносят к победам и уносят от поражений: Усик назвал самое важное в боксе

Любомир Луканюк
27 ноября, 15:32
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF рассказал за счет чего можно добиться высоких результатов в боксе

Александр Усик танцует гопак после победы над Джошуа / Фото: REUTERS

Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему не стоит проявлять агрессию спортсменам. А также дал хороший совет начинающим боксерам.

"Самое главное в боксе – это ноги. Ноги приносят к победам и уносят от поражений. Надо двигаться. Нельзя стоять на одном месте. И после каждого своего действия, когда вы бьете, обязательно делать защиту: уходить в сторону и разрывать дистанцию", – посоветовал Усик.

Напомним, что ближайший бой Александр Усик должен провести с Энтони Джошуа. На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток. Сроки проведения поединка весна следующего года.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что Усик замахнулся на чемпионство в новом весе. Украинский боксер не исключает, что поспорит за чемпионский титул в экспериментальной весовой категории – "бриджервейте".