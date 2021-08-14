14 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Вони роблять це п'ять разів на день! Воротаря Динамо шокувала Саудівська Аравія

Олег Люлька
14 серпня, 17:26
28-річний голкіпер Максим Коваль розповів, що найбільше здивувало його на Близькому Сході, де він вже понад три роки захищає кольори клубу Аль-Фатех

/ Фото: Instagram

Максиму Ковалю кілька разів давали шанс в Динамо, але він так і не став основним гравцем київської команди.

Зате став успішним в Саудівській Аравії, де з 2018 року виступає за Аль-Фатех.

Інтер – Динамо: пряма відеотрансляція товариського матчу

Правда, є один момент, який, попри досвід виступів у цьому регіоні, продовжує дивувати колишнього динамівця.

"Я був шокований тутешнім ставленням до релігії. Вони мають молитися по п'ять разів на день, в певний час. У нас тренування зупиняються для того, щоб гравці молитву могли прочитати", – наводить слова Максима Коваля Sport Arena

"Я намагаюся мовчати в цей час, тому що вони не люблять, коли паралельно хтось розмовляє", – сказав Коваль

Максим Коваль / Фото: Instagram

За словами Коваля, він сумує за батьківщиною, але повертатися до чемпіонату України поки не планує.

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Раніше ми писали, що дружина Максима Коваля мало не втратила батька через коронавірус. "Що ми пережили – словами не описати", – казала Карина Левінська.

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