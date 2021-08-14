Вони роблять це п'ять разів на день! Воротаря Динамо шокувала Саудівська Аравія

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Максиму Ковалю кілька разів давали шанс в Динамо, але він так і не став основним гравцем київської команди.

Зате став успішним в Саудівській Аравії, де з 2018 року виступає за Аль-Фатех.

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Правда, є один момент, який, попри досвід виступів у цьому регіоні, продовжує дивувати колишнього динамівця.

"Я був шокований тутешнім ставленням до релігії. Вони мають молитися по п'ять разів на день, в певний час. У нас тренування зупиняються для того, щоб гравці молитву могли прочитати", – наводить слова Максима Коваля Sport Arena

"Я намагаюся мовчати в цей час, тому що вони не люблять, коли паралельно хтось розмовляє", – сказав Коваль

Максим Коваль / Фото: Instagram

За словами Коваля, він сумує за батьківщиною, але повертатися до чемпіонату України поки не планує.

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Раніше ми писали, що дружина Максима Коваля мало не втратила батька через коронавірус. "Що ми пережили – словами не описати", – казала Карина Левінська.