"Тато живий, більше нічого не питай": Дружина ексворотаря Динамо мало не втратила батька

Тесть Максима Коваля потрапив до реанімації з коронавірусом. "Що ми пережили за останні два тижні – словами не описати", – каже Каріна Левинська

Дружина колишнього воротаря Динамо, а нині аравійського Аль-Фатеха Максима Коваля ексмодель Каріна Левинська, яка недавно народила другу дитину,мало не втратила батька через коронавірус.

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Про це Каріна розповіла у себе в Instagram.

"Місяць тому я посварилася з татом через гальмівні колодки, і ми не розмовляли два тижні. А два тижні тому мій тато потрапив до реанімації з ковідом у вкрай важкому стані", – поділилася дружина воротаря Максима Коваля

Карина Левинська

"У моїй голові перекинувся весь світ. Тому що мене життя ніяк не готувало 5 квітня почути від мами по телефону замість "доброго ранку" фразу "тато живий, більше нічого не питай". Це страшний шлях, і те, що ми всі пережили за останні два тижні, – словами не описати. Я щоночі засипала і молилася про одне – сісти татові на коліна, залишатися його донькою і вибачатися за ці довбані гальмівні колодки, які забрали у нас два тижні!"

"Я хочу сказати спасибі кожній людині, хто взяв слухавку і готовий був допомагати помістити тата до лікарні, знайти лікарів потрібних і т.д. Тим, хто був зі мною на зв'язку і підтримував мене ці два тижні, тим, з ким ми навіть не знайомі в реальному житті, але за ці два тижні стали близькими! Спасибі вам усім, і найбільша подяка – лікарям, які в цей до тремтіння страшний час знаходять у своїх 24 годинах + 1 годину для тебе... попри все! За допомогою всіх вас вдалося зробити, здавалося, неможливе! І, звичайно ж, спасибі мамі, яка тримала тата за руку весь цей час навіть тоді, коли в реанімації її з ним не було поруч, не "відпускаючи" ні на секунду"

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"Бережіть свої сім'ї. Цей довбаний коронавірус нещадний! Але сьогодні тато вже у мене вдома, і я у нього на колінах – як мріяла, це щастя"

"Але є ще інша історія, про інших лікарів! Які не рятують людей, а роблять бізнес на життях! І я обов'язково про це розповім!" – заінтригувала Каріна Левинська

Раніше дружина Максима Коваля зізналася, що хоче третю дитину.

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