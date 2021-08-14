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Они делают это пять раз в день! Вратаря Динамо шокировала Саудовская Аравия

Олег Люлька
14 августа, 17:26
28-летний голкипер Максим Коваль рассказал, что больше всего удивило его на Ближнем Востоке, где он уже более трех лет защищает цвета клуба Аль-Фатех

Максим Коваль / Фото: Instagram

Максиму Ковалю несколько раз давали шанс в Динамо, но он так и не стал основным игроком киевской команды.

Зато нашел себя в Саудовской Аравии, где с 2018 года выступает за Аль-Фатех.

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Правда, есть один момент, который, несмотря на опыт выступлений в этом регионе, не перестает удивлять бывшего динамовца.

"Я был шокирован здешним отношением к религии. Они должны молиться по пять раз в день, в определенное время. У нас тренировки останавливаются для того, чтобы игроки молитву могли прочитать", – приводит слова Максима Коваля Sport Arena

"Я пытаюсь молчать в это время, потому что они не любят, когда параллельно кто-то беседует", – сказал Коваль

Максим Коваль / Фото: Instagram

По словам Коваля, он скучает по родине, но возвращаться в чемпионат Украины пока не планирует.

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Ранее мы писали, что жена Максима Коваля чуть не потеряла отца из-за коронавируса. "Что мы пережили – словами не описать", – говорила Карина Левинская.

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