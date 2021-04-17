"Папа жив, больше ничего не спрашивай": Жена экс-вратаря Динамо чуть не потеряла отца

Тесть Максима Коваля угодил в реанимацию с коронавирусом. "Что мы пережили за последние две недели – словами не описать", – говорит Карина Левинская

Супруга бывшего вратаря Динамо, а ныне аравийского Аль-Фатеха Максима Коваля экс-модель Карина Левинская, недавно родившая второго ребенка, едва не потеряла отца из-за коронавируса.

Реклама

Об этом Карина рассказала у себя в Instagram.

"Месяц назад я поругалась с папой из-за тормозных колодок, и мы не разговаривали две недели. А две недели назад мой папа попал в реанимацию с ковидом в крайне тяжелом состоянии", – поделилась жена вратаря Максима Коваля

Карина Левинская

"В моей голове перевернулся весь мир. Потому что меня жизнь никак не готовила 5 апреля услышать от мамы по телефону вместо "доброе утро" фразу "папа жив, больше ничего не спрашивай". Это страшнейший путь, и то, что мы все пережили за последние две недели, – словами не описать. Я каждую ночь засыпала и молилась об одном – сесть папе на колени, оставаться его дочкой и извиняться за эти долбанные тормозные колодки, которые забрали у нас две недели!"

"Я хочу сказать спасибо каждому человеку, кто взял трубку и готов был помогать определить папу в больницу, найти врачей нужных и т.д. Тем, кто был со мной на связи и поддерживал меня эти две недели, тем, с кем мы даже не знакомы в реальной жизни, но за эти две недели стали близкими! Спасибо вам всем, и самая большая благодарность – врачам, которые в это до дрожи страшное время находят в своих 24 часах + 1 час для тебя... вопреки всему! С помощью всех вас получилось сделать, казалось, невозможное! И, конечно же, спасибо маме, которая держала папу за руку все это время даже тогда, когда в реанимации ее с ним не было рядом, не "отпуская" ни на секунду"

Реклама

"Берегите свои семьи. Этот долбанный коронавирус беспощаден! Но сегодня папа уже у меня дома, и я у него на коленках – как мечтала, это счастье"

"Но есть еще другая история, о других врачах! Которые не спасают людей, а делают бизнес на жизнях! И я обязательно об этом расскажу!" – заинтриговала Карина Левинская

Ранее жена Максима Коваля призналась, что хочет третьего ребенка.

Смотрите сюжет о жизни после COVID

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама