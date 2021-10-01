Він сумував за Україною: бомбардир "гірників" приступив до тренувань

34-річний форвард не міг допомогти своїй команді в стартових турах чемпіонату України і Ліги чемпіонів.

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Після поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів з міланським Інтером (0:0), "гірники" розпочали підготовку до українського "класико" – матчу 10-го туру УПЛ з київським Динамо.

За тренуванням своєї команди спостерігав Жуніор Мораес, який прилетів до Києва .

"Я знову тут, в Україні. Дуже щасливий і мотивований. Травма і відновлення – це складний момент, багато днів інтенсивної терапії, реабілітації, роботи.

Слава Богу, я повертаюся. Залишилося небагато часу до моменту, коли зможу вийти на футбольне поле. Дуже сумував!", – сказав Мораес клубній прес-службі.