Он скучал по Украине: бомбардир "горняков" приступил к тренировкам

Жуниор Мораес восстановился после травмы / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

34-летний форвард не мог помочь своей команде в стартовых турах чемпионата Украины и Лиги чемпионов.

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После поединка 2-го тура Лиги чемпионов с миланским Интером (0:0), "горняки" приступили к подготовке к украинскому "классико" – матчу 10-го тура УПЛ с киевским Динамо.

За тренировкой своей команды наблюдал прилетевший в Киев Жуниор Мораес.

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"Я снова здесь, в Украине. Очень счастлив и мотивирован. Травма и восстановление – это сложный момент, много дней интенсивной терапии, реабилитации, работы. Слава Богу, я возвращаюсь. Осталось немного времени до момента, когда смогу выйти на футбольное поле. Очень скучал!", – сказал Мораес клубной пресс-службе.

Напомним, что Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура прошлого чемпионата УПЛ с Александрией. В конце апреля 34-летнему форварду сделали операцию после разрыва крестообразной связки колена.

Восстановление футболиста после тяжелейшей травмы проходило в Бразилии и длилось более пяти месяцев.

Отметим, что уже в ближайшее воскресенье донецкий Шахтер сыграет против киевского Динамо. После 9-ти туров чемпионата Украины "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от "бело-синих" на три очка.