"Він ляже. Гарантую!" Остання жертва Усика ховає українця

Усик переміг Чісору минулої осені

Дерек Чісора переконаний, що бій Усик – Джошуа 25 вересня на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні не триватиме всі 12 раундів. Усик Джошуа трансляція онлайн доступна у нас на сайті.

Усик – Джошуа: де і о котрій дивитися бій

"У Ентоні Джошуа є те, чого немає у Усика. Це нокаутуючий удар. Бій може тривати шість-сім раундів, але я можу гарантувати вам, що Усик ляже. Джошуа дістанеться до нього", – наводить слова Дерека Чісори BBC.

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Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

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Відзначимо, що Джошуа з його суперударом – фаворит майбутнього бою в букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.57, на перемогу Усика – 3.005. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 21.0.

Джошуа vs Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Разом з тим промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Усик на 1000 відсотків упевнений в перемозі над Джошуа: "Один удар в підборіддя – і Ентоні впаде".