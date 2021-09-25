25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 15’
Рух
Динамо
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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"Він ляже. Гарантую!" Остання жертва Усика ховає українця

Олег Люлька
25 вересня, 18:19
Дерек Чісора, який програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів минулої осені, зробив категоричну заяву перед сьогоднішнім поєдинком українця з Ентоні Джошуа

Усик переміг Чісору минулої осені

Дерек Чісора переконаний, що бій Усик – Джошуа 25 вересня на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні не триватиме всі 12 раундів. Усик Джошуа трансляція онлайн доступна у нас на сайті.

Усик – Джошуа: де і о котрій дивитися бій

"У Ентоні Джошуа є те, чого немає у Усика. Це нокаутуючий удар. Бій може тривати шість-сім раундів, але я можу гарантувати вам, що Усик ляже. Джошуа дістанеться до нього", – наводить слова Дерека Чісори BBC.

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Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

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Відзначимо, що Джошуа з його суперударом – фаворит майбутнього бою в букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.57, на перемогу Усика – 3.005. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 21.0.

Джошуа vs Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Разом з тим промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Усик на 1000 відсотків упевнений в перемозі над Джошуа: "Один удар в підборіддя – і Ентоні впаде".

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