"Он ляжет. Гарантирую!" Последняя жертва Усика хоронит украинца

Усик победил Чисору прошлой осенью
Дерек Чисора уверен, что бой Усик – Джошуа 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне не продлится все 12 раундов. Усик Джошуа трансляция онлайн доступна у нас на сайте.
Усик – Джошуа: где и во сколько смотреть бой
"У Энтони Джошуа есть то, чего нет у Усика. Это нокаутирующий удар. Бой может продлиться шесть-семь раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него", – приводит слова Дерека Чисоры BBC.
Отметим, что Джошуа с его суперударом – фаворит предстоящего боя в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.57, на победу Усика – 3.005. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 21.0.
Вместе с тем промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик на 1000 процентов уверен в победе над Джошуа:"Один удар в подбородок – и Энтони упадет".