25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 64’
Шахтер 2
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
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Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
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Зальцбург --
Лилль --
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"Он ляжет. Гарантирую!" Последняя жертва Усика хоронит украинца

Олег Люлька
25 сентября, 18:19
Дерек Чисора, проигравший Александру Усику единогласным решением судей прошлой осенью, сделал категоричное заявление перед сегодняшним поединком украинца с Энтони Джошуа

Усик победил Чисору прошлой осенью

Дерек Чисора уверен, что бой Усик – Джошуа 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне не продлится все 12 раундов. Усик Джошуа трансляция онлайн доступна у нас на сайте.

Усик – Джошуа: где и во сколько смотреть бой

"У Энтони Джошуа есть то, чего нет у Усика. Это нокаутирующий удар. Бой может продлиться шесть-семь раундов, но я могу гарантировать вам, что Усик ляжет. Джошуа доберется до него", – приводит слова Дерека Чисоры BBC.

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Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

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Отметим, что Джошуа с его суперударом – фаворит предстоящего боя в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.57, на победу Усика – 3.005. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 21.0.

Джошуа vs Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Вместе с тем промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Усик на 1000 процентов уверен в победе над Джошуа:"Один удар в подбородок – и Энтони упадет".

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