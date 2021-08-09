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Олімпійцям і не снилося! Озвучені премії футболістів збірної України за Євро-2020

9 серпня, 00:11

Олег Люлька

За потрапляння до чвертьфіналу Євро футбольна збірна України отримала більше, ніж дадуть усім медалістам нашої країни на Олімпіаді в Токіо разом узятим

Збірна України з футболу / Фото: Reuters

Перед призначенням Сергія Реброва новим тренером збірної України бос УАФ Андрій Павелко розповів, скільки футболісти "синьо-жовтої" команди отримали за виступи під керівництвом попереднього наставника – Андрія Шевченка.

Збірна України / Фото: Reuters

Жан Беленюк і футбольная збірна України / Фото: Instagram, REUTERS

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Раніше ми писали, що премії українським спортсменам за медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо сумарно складуть трохи менше двох мільйонів доларів або близько 50 мільйонів гривень.

На Іграх-2020 Україна здобула 19 медалей – 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши 44-й рядок у медальному заліку.

Футбольна збірна України, програвши в 1/4 фіналу Англії 0:4, посіла восьму сходинку на Євро-2020.

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