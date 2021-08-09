Олимпийцам и не снилось! Озвучены премии футболистов сборной Украины за Евро-2020

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters
Перед назначением Сергея Реброва новым тренером сборной Украины босс УАФ Андрей Павелко рассказал, сколько футболисты "сине-желтой" команды получили за выступления под руководством предыдущего наставника – Андрея Шевченко.
- "За выход на Евро игроки и штаб получили 3 млн евро", – заявил Павелко в эфире Великого футбола
- "За выступление на самом Евро – 2,5 млн евро"
- "Плюс 1 млн евро за Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно"
- "В общем – 6,5 млн евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют", – подытожил Андрей Павелко
Сборная Украины / Фото: Reuters
Жан Беленюк и футбольная сборная Украины / Фото: Instagram, REUTERS
Ранее мы писали, что премии украинским спортсменам за медали на летних Олимпийских играх в Токио суммарно составят чуть менее двух миллионов долларов или порядка 50 миллионов гривен.
На Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете.
Футбольная сборная Украины, проиграв в 1/4 финала Англии 0:4, заняла восьмую строчку на Евро-2020.