24 листопада 19:45
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті 2
ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 1
Мілан 0
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
Спортинг 3
Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Офіційно: тепер ніщо не заважає Усику зустрітися з Ф'юрі

Олександр Трикіша
25 листопада, 07:13
З сьогоднішнього дня британський чемпіон світу за версією Тайсон Ф'юрі може повернутися на ринг. Боксер був усунений після поєдинку проти Деонтея Вайлдера

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу / Фото: Instagram

Ф'юрі переміг Вайлдера нокаутом у 11-му раунді, але раніше двічі сам побував у нокдауні.

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Щоб убезпечити боксера від серйозних наслідків Атлетична комісія штату Невада усунула Ф'юрі на один місяць. Вайлдер зможе повернутись на ринг 8 квітня 2022 року.

Тайсон Ф'юрі у нокдауні / Фото: REUTERS

24 листопада закінчився строк усунення Ф'юрі. Тепер він може без проблем повернутися на ринг та битися з будь-яким суперником. Можливо, це буде Олександр Усік?

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Сам Ф'юрі напередодні заявив, що хоче бій із українцем і закликав Ентоні Джошуа відійти убік.

"Я б хотів, щоб Джошуа відійшов убік. У наступному бою я хочу побитися з Усиком за всі пояси, а потім Ентоні може провести поєдинок з переможцем. На цьому все, я закінчу", – сказав напередодні Тайсон Youtube-каналу Boxing Social.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Втім, навряд чи ми побачимо поєдинок Усика та Ф'юрі найближчим часом. Українець пов'язаний контрактним зобов'язанням на реванш із Джошуа.

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Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року. У грудні команди боксерів розпочнуть переговори про місце проведення бою.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Є кілька варіантів: Велика Британія, Україна та Близький Схід. Як зізнався нещодавно промоутер Усика Олександр Красюк, Україна програє Великій Британії в плані потенційного доходу від квитків.

Швидше за все, Ф'юрі в очікуванні Усика проведе бій проти Ділліана Вайта. Але й там переговори зупинилися.

Вайт зажадав підвищеного гонорару, через що WBC позбавила його статусу офіційного претендента. Тим не менш, у команді Ф'юрі все одно готові зустрітися з ним.