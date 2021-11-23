23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

У Росії проти бою Усик – Ф'юрі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 14:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На думку знаменитого російського представника ММА Олега Тактарова, протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі не принесе вболівальникам нічого, крім нудьги
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

У потенційного поєдинку Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з'явився несподіваний супротивник.

Проти цього бою виступив відомий представник ММА із РФ Олег Тактаров.

Реклама

"Сподіваюся, що Ф'юрі та Усик не зустрінуться. Якщо вони поб'ються, то ми побачимо двох ігровиків. Вони гратимуться, скакатимуть. Звісно, на тренуванні прикольно бути Усиком або Ф'юрі, бо коли ти граєшся – це кайф. Але дивитися на це з боку буде не так цікаво".

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

"Цей бій буде цікавий для фахівців – з точки зору тактики, техніки, пересування на ногах. А для тієї публіки, яка прагне нокаутів та крові, бій цікавим не буде", – сказав Олег Тактаров каналу SAMBO VLADIMIR.

Олег Тактаров
Олег Тактаров / Фото: Getty Images

Відзначимо, що бій Усик – Ф'юрі може відбутися наприкінці наступного року. Українцю для початку потрібно навесні відстояти свої пояси в реванші з Ентоні Джошуа, а Циганському королю – перемогти у поєдинку чи то з Ділліаном Вайтом, чи то з Джо Джойсом.

Реклама

При цьому Ф'юрі вже пригрозив переїхати Усика фурою.

А ось на думку промоутера українця Олександра Красюка, Ф'юрі буде солодкою булочкою для Усика.

Дивіться, як Ф'юрі нещодавно нокаутував Вайлдера

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти