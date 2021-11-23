У Росії проти бою Усик – Ф'юрі

На думку знаменитого російського представника ММА Олега Тактарова, протистояння Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі не принесе вболівальникам нічого, крім нудьги

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

У потенційного поєдинку Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з'явився несподіваний супротивник.

Проти цього бою виступив відомий представник ММА із РФ Олег Тактаров.

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"Сподіваюся, що Ф'юрі та Усик не зустрінуться. Якщо вони поб'ються, то ми побачимо двох ігровиків. Вони гратимуться, скакатимуть. Звісно, на тренуванні прикольно бути Усиком або Ф'юрі, бо коли ти граєшся – це кайф. Але дивитися на це з боку буде не так цікаво".

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

"Цей бій буде цікавий для фахівців – з точки зору тактики, техніки, пересування на ногах. А для тієї публіки, яка прагне нокаутів та крові, бій цікавим не буде", – сказав Олег Тактаров каналу SAMBO VLADIMIR.

Олег Тактаров / Фото: Getty Images

Відзначимо, що бій Усик – Ф'юрі може відбутися наприкінці наступного року. Українцю для початку потрібно навесні відстояти свої пояси в реванші з Ентоні Джошуа, а Циганському королю – перемогти у поєдинку чи то з Ділліаном Вайтом, чи то з Джо Джойсом.

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При цьому Ф'юрі вже пригрозив переїхати Усика фурою.

А ось на думку промоутера українця Олександра Красюка, Ф'юрі буде солодкою булочкою для Усика.

Дивіться, як Ф'юрі нещодавно нокаутував Вайлдера