Официально: теперь ничто не мешает Усику встретиться с Фьюри

Тайсон Фьюри и Александр Усик могут сойтись на ринге / Фото: Instagram

Фьюри победил Уайлдера нокаутом в 11-м раунде, но до этого дважды сам побывал в нокдауне.

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Чтобы обезопасить боксера от серьезных последствий Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Фьюри на один месяц. Уайлдер сможет вернуться на ринг 8 апреля 2022 года.

Тайсон Фьюри в нокдауне / Фото: REUTERS

24 ноября истек срок отстранения Фьюри Теперь он может без проблем вернуться на ринг и драться с любым соперником. Возможно, это будет Александр Усик?

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Сам Фьюри накануне заявил, что хочет бой с украинцем и призвал Энтони Джошуа отойти в сторону.

"Я бы хотел, чтобы Джошуа отошел в сторону. В следующем бою я хочу подраться с Усиком за все пояса, а затем Энтони может провести поединок с победителем. На этом все, я закончу", – сказал накануне Тайсон Youtube-каналу Boxing Social.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Впрочем, вряд ли мы увидим поединок Усика и Фьюри в ближайшее время. Украинец связан контрактным обязательством на реванш с Джошуа.

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Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года. В декабре команды боксеров приступят к переговорам о месте проведения боя.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Есть несколько вариантов: Великобритания, Украина и Ближний Восток. Как признался недавно промоутер Усика Александр Красюк, Украина проигрывает Великобритании в плане потенциального дохода от билетов.

Скорее всего, Фьюри в ожидании Усика проведет бой против Диллиана Уайта. Но и там переговоры застопорились.

Уайт потребовал повышенного гонорара, из-за чего WBC лишила его статуса официального претендента. Тем не менее, в команде Фьюри все равно готовы встретиться с ним.