24 ноября 19:45
Интер 2
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 ноября 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 ноября 22:00
Манчестер Сити 2
ПСЖ 1
24 ноября 22:00
Атлетико 0
Милан 1
24 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Порту 0
24 ноября 22:00
Спортинг 3
Боруссия Д 1
24 ноября 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Официально: теперь ничто не мешает Усику встретиться с Фьюри

Александр Трикиша
25 ноября, 07:13
С сегодняшнего дня британский чемпион мира по версии Тайсон Фьюри может вернуться на ринг. Боксер был отстранен после поединка против Деонтея Уайлдера

Тайсон Фьюри и Александр Усик могут сойтись на ринге / Фото: Instagram

Фьюри победил Уайлдера нокаутом в 11-м раунде, но до этого дважды сам побывал в нокдауне.

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Чтобы обезопасить боксера от серьезных последствий Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Фьюри на один месяц. Уайлдер сможет вернуться на ринг 8 апреля 2022 года.

Тайсон Фьюри в нокдауне / Фото: REUTERS

24 ноября истек срок отстранения Фьюри Теперь он может без проблем вернуться на ринг и драться с любым соперником. Возможно, это будет Александр Усик?

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Сам Фьюри накануне заявил, что хочет бой с украинцем и призвал Энтони Джошуа отойти в сторону.

"Я бы хотел, чтобы Джошуа отошел в сторону. В следующем бою я хочу подраться с Усиком за все пояса, а затем Энтони может провести поединок с победителем. На этом все, я закончу", – сказал накануне Тайсон Youtube-каналу Boxing Social.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Впрочем, вряд ли мы увидим поединок Усика и Фьюри в ближайшее время. Украинец связан контрактным обязательством на реванш с Джошуа.

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Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года. В декабре команды боксеров приступят к переговорам о месте проведения боя.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Есть несколько вариантов: Великобритания, Украина и Ближний Восток. Как признался недавно промоутер Усика Александр Красюк, Украина проигрывает Великобритании в плане потенциального дохода от билетов.

Скорее всего, Фьюри в ожидании Усика проведет бой против Диллиана Уайта. Но и там переговоры застопорились.

Уайт потребовал повышенного гонорара, из-за чего WBC лишила его статуса официального претендента. Тем не менее, в команде Фьюри все равно готовы встретиться с ним.