7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Олександрія --
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Одного називав сином, другого – лаяв: Шевченко вимагає купити у Дженоа гравців збірної України

Олександр Трикіша
8 листопада, 13:09
Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко вже розпочав пошуки посилення для складу та знайшов потенційних новачків у себе на батьківщині

Зінченко і Миколенко можуть перейти в Дженоа / Фото: REUTERS

Раніше ми писали, що Шевченко насамперед хоче земляка своєї дружини Крістіана Пулішича, але це не єдиний гравець у списку бажань Шеви.

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Як повідомляє getfootballnewsitaly.com, Шевченко бажає посилити склад команди захисником Манчестер Сіті Олександром Зінченком та захисником Динамо Віталієм Миколенком. Обох тренер добре знає по роботі у збірній України.

Обидва були недоторканними гравцями стартового складу збірної України за Шеви.

Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

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Якось Шевченко навіть назвав Зінченка сином після одного із матчів. Він і Миколенко "синком" назвав, але це було як публічна прочуханка.

Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції / Фото: Reuters

Під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії Шевченко вичитав Миколенка під час тренування.

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"Не треба сміятися, синку, не треба сміятися. Мені не до сміху. І нікому до сміху завтра не буде. Зрозуміло?" – сказав Шевченко захисникові.

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Джерело повідомляє, що Шевченко отримав запевнення від власників Дженоа, що він отримає фінанси для оновлення та покращення нинішнього складу. Водночас склад команди буде урізаний, оскільки зараз він роздутий.