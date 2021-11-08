Одного называл сыном, второго – ругал: Шевченко требует купить в Дженоа игроков сборной Украины

Зинченко и Миколенко могут перейти в Дженоа / Фото: REUTERS

Ранее мы писали, что Шевченко в первую очередь хочет земляка своей жены Кристиана Пулишича, но это не единственный игрок в списке желаний Шевы.

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Как сообщает getfootballnewsitaly.com, Шевченко желает усилить состав команды защитником Манчестер Сити Александром Зинченко и защитником Динамо Виталием Миколенко. Обоих тренер хорошо знает по работе в сборной Украины.

Оба были неприкосновенными игроками стартового состава сборной Украины при Шеве.

Виталий Миколенко в сборной Украины / Фото: УАФ

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Как-то Шевченко даже назвал Зинченко сыном после одного из матчей. Он и Миколенко "сынком" назвал, но это было в качестве публичной порки.

Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции / Фото: Reuters

Во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки.

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"Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?" – сказал Шевченко защитнику.

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Источник сообщает, что Шевченко получил заверения от владельцев Дженоа, что он получит финансы для обновления и улучшения нынешнего состава. В то же время состав команды будет урезан, так как сейчас он раздут.