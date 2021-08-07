Одним ударом: відео сенсаційного нокауту, який позбавив українця Хижняка "золота"

Олександр Хижняк упустив "золото" Олімпіади-2020 / Фото: Reuters
Українець домінував на рингу протягом двох перших раундів. Всі судді віддавали перемогу українцеві – залишалося тільки дочекатися фінального гонга...
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У третьому раунді Хижняк чогось поліз в розмін ударами, хоча міг би спокійно доводити поєдинок до перемоги.
Українець затиснув суперника в кутку рингу і накидував свої удари. Але в якийсь момент Соуза пробив на зустріч і влучив прямо в щелепу.
Хижняк у ту ж мить впав на канвас, а рефері зафіксував нокдаун. Українець відразу ж схопився на ноги, що, можливо, стало його головною помилкою.
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Побачивши, як боксер хитається на ногах, рефері прийняв рішення зупинити бій. Все-таки це не професійний бокс і тут на перше місце виходить здоров'я боксерів.
Сам Хижняк після фіналу заявив, що міг продовжувати бій і не розуміє, чому рефері зупинив поєдинок. "Напевно, секунд за 4-5 я відновився і нормально себе почував", – вважає боксер.
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