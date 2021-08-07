Хто ж здає Танк на металобрухт?! У федерації боксу відреагували на скандал з Хижняком

У поєдинку за "золото" Ігор у Токіо Олександр Хижняк зі скандалом програв бразильцю Еберту Соузі. Українець забрав перші два раунди, в третьому пропустив зустрічний удар і опинився в нокдауні. Але рефері чомусь не відкрив йому рахунок, а відразу віддав перемогу бразильцю.

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Олександр Хижняк несподівано опинився у нокдауні / Фото: Reuters

Глава ФБУ Продивус на своїй сторінці в Facebook зазначив, що таких рефері не повинно бути на Олімпіаді:

"Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду.

Можливо, наш полтавський Танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт?! Абсолютно незрозуміле рішення судді, що позбавило нашого Олександра заслуженого золота. Олександр Хижняк – легенда сучасного аматорського боксу. Легенда, якою ми пишаємося!"