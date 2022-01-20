Оббере до нитки: Джошуа вимагає від Усика божевільну суму

Джошуа хоче отримати від Усика 20 мільйонів доларів / Фото: REUTERS

Усик і Ф'юрі можуть побитися вже навесні. Але для цього українцю спочатку треба відкупитися від Джошуа, адже він пов'язаний із ним контрактом на другий бій.

За інформацією Daily Star, Джошуа готовий відступити убік за 20 мільйонів доларів та гарантію бою з переможцем. Ця сума в 10 разів більша, ніж Усик заробив за перемогу над Джошуа!

Реклама

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Також свої апетити озвучив обов'язковий претендент на титул Ф'юрі Ділліан Вайт. Британець готовий погодитися на меншу суму – лише 7 млн доларів.

Ф'юрі кинув виклик Вайту

Реклама

До речі, у п'ятницю, 21 січня, мають відбутися торги за право організувати поєдинок між Ф'юрі та Вайтом, оскільки сторони боксерів не змогли домовитися про поєдинок.

Читайте також: