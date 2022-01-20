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Оберет до нитки: Джошуа требует от Усика сумасшедшую сумму

Александр Трикиша
20 января, 08:49
Британский боксер Энтони Джошуа готов уступить Тайсону Фьюри бой против Александра Усика, но требует за это очень солидную сумму

Джошуа хочет получить от Усика 20 миллионов долларов / Фото: REUTERS

Усик и Фьюри могут подраться уже весной. Но для этого украинцу сначала нужно откупиться от Джошуа, ведь он связан с ним контрактом на второй бой.

По информации Daily Star, Джошуа готов отступить в сторону за 20 миллионов долларов и гарантию боя с победителем. Эта сумма в 10 раз больше, чем Усик заработал за победу над Джошуа!

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Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Также свои аппетиты озвучил обязательный претендент на титул Фьюри Диллиант Уайт. Британец готов согласиться на меньшую сумму – всего 7 млн долларов.

Фьюри бросил вызов Уайту

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К слову, в пятницу, 21 января, должны состояться торги за право организовать поединок между Фьюри и Уайтом, так как стороны боксеров не смогли договориться о поединке.

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