Ф'юрі так не зможе! Усик пірнув у ополонку на Водохреще

Український боксер Олександр Усик не пропустив традиційне купання на Водохреще

Усик відсвяткував Хрещення / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA у надважкій вазі Олександр Усик не став відставати від свого кума Василя Ломаченка і відсвяткував Водохреще.

35-річний спортсмен вирішив показати своїм підписникам у Instagram, як святкує одне з найдавніших церковних свят.

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Олександр бадьоренько зайшов у крижану воду і тричі з головою поринув у ополонку, перед тим перехрестившись.

"Митар же, стоячи вдалині, не смів навіть підняти очей на небо, але, ударяючи себе в груди, говорив: Боже! будь милостивий до мене грішнику! З хрещенням Господнім народ Божий", – написав Усик цитату з Євангелія у своєму Instagram.

Зі святом наш чемпіон!

Дай Бог тобі здоров'я! Побільше б таких світлих людей, які не соромляться прославляти Господа Бога не лише словами, а й справами

У президенти давай, Олександре! Зі святом!!

Підтримали свого кумира вболівальники.