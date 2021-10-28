Новий тренер не врятує Джошуа! Усик робить ставку на перевірену команду

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters
Перемога у бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа стане знаковою для українського боксера та поставить його в один ряд із великими боксерами епохи.
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Тому кожна новина з табору противника не повинна вислизнути від команди Усика. Наскільки може вплинути можлива зміна тренера Ей Джея на результат майбутнього поединку, український боксер прокоментував британському виданню Daily Mail.
"Звичайно, я бачив відео, тому що ми збираємо всю інформацію.
Але я не думаю про це, тому що це справа Ентоні. Нехай робить що хоче.
Слава Богу, у мене в команді всі на своїх місцях, так що все гаразд", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю Daily Mail.
Нагадаємо, що після поразки від Олександра Усика Ентоні Джошуа відмовився від послуг багаторічного наставника Роба Маккрекена.
Під час поїздки Північною Америкою Ей-Джей займався пошуками нового тренера. Але на даний момент ні тренер Тайсона та Евандера Холіфілда Ронні Шілдс, ні Роберт Гарсія не влаштували екс-чемпіона світу.
Відмітимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.
Фаворитом букмекери називають Усика.
За словами промоутера Ентоні, у реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.