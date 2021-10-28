Новий тренер не врятує Джошуа! Усик робить ставку на перевірену команду

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Перемога у бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа стане знаковою для українського боксера та поставить його в один ряд із великими боксерами епохи.

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Тому кожна новина з табору противника не повинна вислизнути від команди Усика. Наскільки може вплинути можлива зміна тренера Ей Джея на результат майбутнього поединку, український боксер прокоментував британському виданню Daily Mail.

"Звичайно, я бачив відео, тому що ми збираємо всю інформацію. Але я не думаю про це, тому що це справа Ентоні. Нехай робить що хоче. Слава Богу, у мене в команді всі на своїх місцях, так що все гаразд", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю Daily Mail.

У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика / Фото: Reuters

Нагадаємо, що після поразки від Олександра Усика Ентоні Джошуа відмовився від послуг багаторічного наставника Роба Маккрекена.

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Під час поїздки Північною Америкою Ей-Джей займався пошуками нового тренера. Але на даний момент ні тренер Тайсона та Евандера Холіфілда Ронні Шілдс, ні Роберт Гарсія не влаштували екс-чемпіона світу.

Джошуа відразу покинув Шилдса / Фото: Reuters, Instagram

Відмітимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

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Фаворитом букмекери називають Усика.

За словами промоутера Ентоні, у реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.