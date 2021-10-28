27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Новий тренер не врятує Джошуа! Усик робить ставку на перевірену команду

Сергій Шаховець
28 жовтня, 09:30
Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як він відреагував на пошуки нового тренера своїм суперником Ей-Джеєм

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Перемога у бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа стане знаковою для українського боксера та поставить його в один ряд із великими боксерами епохи.

Читайте також: "Це не можна назвати втраченим часом": Джошуа назвав головну помилку у поєдинку з Усиком

Реклама

Тому кожна новина з табору противника не повинна вислизнути від команди Усика. Наскільки може вплинути можлива зміна тренера Ей Джея на результат майбутнього поединку, український боксер прокоментував британському виданню Daily Mail.

"Звичайно, я бачив відео, тому що ми збираємо всю інформацію.

Але я не думаю про це, тому що це справа Ентоні. Нехай робить що хоче.

Слава Богу, у мене в команді всі на своїх місцях, так що все гаразд", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю Daily Mail.

У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика / Фото: Reuters

Нагадаємо, що після поразки від Олександра Усика Ентоні Джошуа відмовився від послуг багаторічного наставника Роба Маккрекена.

Реклама

Під час поїздки Північною Америкою Ей-Джей займався пошуками нового тренера. Але на даний момент ні тренер Тайсона та Евандера Холіфілда Ронні Шілдс, ні Роберт Гарсія не влаштували екс-чемпіона світу.

Джошуа відразу покинув Шилдса / Фото: Reuters, Instagram

Відмітимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

Реклама

Фаворитом букмекери називають Усика.

За словами промоутера Ентоні, у реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.