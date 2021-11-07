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Носком у щелепу: яскравий нокаут у поєдинку UFC 268

Олександр Трикіша
7 листопада, 09:29
Боєць змішаних єдиноборств Марлон Вера здобув ефектну перемогу на турнірі UFC 268. Він нокаутував Френкі Едгара у третьому раунді

Яскравий нокаут в поєдинку Вера - Едгар / Фото: Getty Images

Вера затис суперника біля сітки, а потім різким ударом ногою врізав йому прямо в щелепу. Едгар звалився на канвас і отримав навздогін ще кілька ударів, доки не втрутився рефері.

28-річний Марлон Вера здобув 18 перемогу в MMA при семи поразках. А для 40-річного Френкі Едгара ця поразка стала 10-ою в кар'єрі і четвертою в останніх п'яти поєдинках. Також на його рахунку 24 перемоги.

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Нагадаємо, у головному поєдинку UFC 268 Камару Усман переміг Колбі Ковінгтона та захистив титул чемпіона у напівсередній вазі.

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