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Нокаут за 10 секунд: відео забійного удару в щелепу в MMA

Олександр Трикіша
14 серпня, 09:35
Боєць MMA з Індонезії Еко Роні Сапутра здобув яскраву і швидку перемогу на турнірі ONE Championship: Battleground 2. Він нокаутував китайця Пен Шуай Лю за 10 секунд!

Еко Роні Сапутра нокаутував суперника через 10 секунд. Фото: onefc.com

Сапутра виходив в клітку з чотирма перемогами поспіль за спиною і мав намір продовжити свою серію. Але навіть він не очікував такої супершвидкої розв'язки.

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Через 10 секунд після початку бою індонезієць завдав потужного удару в щелепу правою і наглухо вирубив суперника.

Сапутра збільшив кількість своїх перемог в профі до п'яти, також на його рахунку одна поразка, в дебютному поєдинку. Шуай Лю зазнав сьомої поразки при шести перемогах.

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