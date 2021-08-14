Нокаут за 10 секунд: видео убойного удара в челюсть в MMA

Эко Рони Сапутра нокаутировал соперника спустя 10 секунд. Фото: onefc.com
Сапутра выходил в клетку с четырьмя победами подряд за спиной и намеревался продлить свою серию. Но даже он не ожидал такой супербыстрой развязки.
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Спустя 10 секунд после начала боя индонезиец нанес мощный удар в челюсть правой и наглухо вырубил соперника.
Сапутра увеличил количество своих побед в профи до пяти, также на его счету одно поражение, в дебютном поединке. Шуай Лю потерпел седьмое поражение при шести победах.
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