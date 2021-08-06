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Клетка ждет! Беленюк заинтриговал заявлением о своем будущем

Олег Люлька Олег Люлька
6 августа, 13:38
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Олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио утверждает, что карьеру в спорте пока что не заканчивает, но, похоже, продолжение будет уже не в греко-римской борьбе
Жан Беленюк и клетка для ММА
Жан Беленюк и клетка для ММА / Фото: Reuters

Привезя в Украину из Токио золото Игр-2020, депутат ВР и борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что точку в спортивной карьере еще не ставит.

"Краткосрочные планы – немного отдохнуть. С сентября стартует новый политический сезон, буду заниматься политической деятельностью"

Олимпийский чемпион Жан Беленюк
Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

"Что касается соревнований, не хочу пока делать каких-то громких заявлений, что заканчиваю со спортом, потому что мне 30 лет. Но все мои амбициозные цели, которые я ставил перед собой с самого детства, реализованы. Мне нужно найти для себя какую-то новую мотивацию, чтобы продолжать", – приводит слова Беленюка UA:Перший

Жан Беленюк – олимпийский чемпион Токио-2020
Жан Беленюк – олимпийский чемпион Токио-2020 / Фото: Reuters

Как тут не вспомнить, что многие представители борьбы ушли в популярные ныне смешанные единоборства – MMA. Не исключено, что там же продолжит карьеру и Беленюк. По крайней мере сам Жан ранее такую возможность не отбрасывал.

Жан Беленюк в действии
Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters

"MMA? А почему нет? Я не отбрасываю этот вариант. Я не тот человек, который говорит только для того, чтобы сказать. Если я говорю, что такой вариант возможен, то почему нет?"

"Тем более мы знаем успешные примеры такого перехода. В частности, Марк Мадсен дебютировал в UFC и в считанные секунды уложил соперника. Он серебряный призер Олимпийских игр в Рио. У него была успешная карьера борца греко-римского стиля, а сейчас он успешный боец без правил", – говорил в эфире Вацко Live Беленюк

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