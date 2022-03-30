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Жодних "подарунків". Петраков висловився про пряму путівку на ЧС-2022

Сергій Шаховець
30 березня, 16:17
Головний тренер збірної України Олександр Петраков категорично проти будь-яких поблажок для нашої команди

Олександр Петраков за чесну боротьбу за путівку на Мундіаль / Фото: Колаж: Сьогодні

У Європі відбулися кваліфікаційні матчі відбору на ЧС-2022 у Катарі. Залишилось визначити власника останньої путівки від європейської зони.

Його ми дізнаємось у червні, коли зустрінуться збірні Шотландії та України, а переможець протистояння зіграє з Вельсом.

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При цьому, нашій команді не потрібні жодні подарунки у вигляді прямої путівки на Мундіаль, вважає наставник національної команди Олександр Петраков.

"Ми всім говорили, що робитимемо, як будуть йти наші справи у відборі на чемпіонат світу. УЄФА скаже нам, якого числа ми гратимемо у червні. Ми все обговорили, у нас повне розуміння ситуації, але не буду говорити, що ми робитимемо далі.

"Подарований" вихід на ЧС? Я повністю підтримую Ярмоленка. Ми маємо грати, здобувати цю путівку. Я кажу тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти, треба грати", – заявив Петраков у коментарі Футбол NEWS.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Раніше капітан збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що Україна має обіграти суперників на футбольному полі і їй не потрібно дарувати квиток на Мундіаль у Катарі.

Андрій Ярмоленко в матчі з Боснією і Герцеговиною / Фото: Reuters