5 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
12 апреля 22:00
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Никаких "подарков". Петраков высказался о прямой путевке на ЧМ-2022

Сергей Шаховец
30 марта, 16:17
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков категорически против любых поблажек нашей команды

Александр Петраков за честную борьбу за путевку на Мундиаль / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе прошли квалификационные матчи отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Осталось определить обладателя последней путевки от европейской зоны.

Его мы узнаем в июне, когда встретятся сборные Шотландии и Украины, а победитель противостояния сыграет с Уэльсом.

Реклама

При этом нашей команде не нужны никакие подарки в виде прямой путевки на Мундиаль, считает наставник национальной команды Александр Петраков.

"Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше.

"Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", – заявил Петраков в комментарии Футбол NEWS.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Ранее капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что Украина должна обыграть соперников на футбольном поле и ей не нужно дарить билет на Мундиаль в Катаре.

Реклама

Андрей Ярмоленко в матче с Боснией и Герцеговиной / Фото: Reuters