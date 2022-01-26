Жодних братань з ворогом! Маркевич поставив крапку в антиросійських рекомендаціях

Наші олімпійці мають без рекомендацій Мінспорту України розуміти, що вони представляють на міжнародній арені свою країну і будь-який необережний крок зіграє на руку Росії, вважає ексголова Комітету збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Тут і коментувати особливо нічого і, за великим рахунком, не було потреби у таких вказівках. Кожен має бути патріотом своєї країни і чітко знати, де друг, а хто ворог.

Тому про які спільні фото, братання з росіянами може йтися, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, що захопила твої землі. Таке не можна прощати.

А найкращою відповіддю українських спортсменів на підступи ворога були б їхні перемоги на змаганнях найвищого рівня", – сказав Маркевич Meta-ratings.com.ua.