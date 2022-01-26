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Никаких братаний с врагом! Маркевич поставил точку в антироссийских рекомендациях

Сергей Шаховец
26 января, 16:54
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что украинские спортсмены должны быть патриотами своей страны

Мирон Маркевич против совместных фото с россиянами / Фото: Коллаж: Сегодня

Наши олимпийцы должны без рекомендаций Минспорта Украины понимать, что они представляют на международной арене свою страну и любой неосторожный шаг сыграет на руку России, считает экс-глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич.

"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто – враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать.

А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня", – сказал Маркевич в интервью Meta-ratings.com.ua.

Мирон Маркевич / Фото: AFP

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Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил слухи о рекомендациях для украинских спортсменов.

"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом.

Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации", – цитирует Гутцайта Сегодня.Спорт.

Гутцайт хочет избежать скандала, который случился в Токио / Фото: Коллаж: Сегодня

Подтверждение антироссийских рекомендаций вызвало истерику в Российской Федерации. Одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев резко вспомнил о "братской дружбе" между двумя народами, и это несмотря на оккупацию Крыма и части Донбасса Российской Федерацией.

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"Мы дружим с Украиной. Я в прекрасных отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера находились рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем – они их сами выдумывают", – сказал Губерниев в интервью championat.com.

В РФ вспомнили о дружбе, после 8 лет войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Почему в Украине ввели "антироссийские рекомендации"

Главная причина запретов – избежать скандалов, а они сопровождают Украину на каждой Олимпиаде.

Самый свежий скандал произошел на Олимпиаде-2020 после обнимашек Ярославы Магучих с Марией Ласицкене, доверенным лицом Владимира Путина.

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Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Зимние олимпийские Игры в столице Китая состоятся с 4 по 20 февраля. Украину представят 45 спортсменов в 12 видах спорта.