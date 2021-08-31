Неповага до конкурентів? Це повага до України: Цвєтов пояснив відмову від російських обіймів

Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися разом з російськими спортсменами / Фото: Getty Images

Українець завоював срібну медаль у бігу на 100 метрів, інші два призові місця дісталися параспортсменам з ПКР.

На п'єдесталі українець відмовився від пропозиції росіян зробити спільне фото, не повторивши скандальний вчинок Ярослави Магучіх. Тоді з'явилися виправдання: мовляв, українка просто проявила ввічливість до суперниці.

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"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці", – прокоментував свій вчинок Цвєтов на своїй сторінці в Facebook.

Ігор Цвєтов / Фото: Getty Images

Також Ігор вибачився, що не зміг принести Україні золото, але пообіцяв виправитися на дистанції 200 метрів. Змагання в цій дисципліні пройдуть 4 вересня.

"Мені дуже приємна ваша підтримка. Але хочу вибачитися перед Україною, що не приніс золото в нашу скриньку. Попереду ще одна дистанція в 200 м. Зроблю все можливе, щоб вивести Україну на п'єдестал", – додав параатлет.